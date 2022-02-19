Bağcılar'da sahte polisler bir kişiyi kelepçeleyip öldürdü
Bağcılar'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü.
Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi evinde öldürülmüş olarak bulundu.
Yapılan incelemede herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ahmad Rafik Olabi'nin elleri kelepçelendikten sonra öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca katil yada katillerin olaydan sonra evde arama yaptıkları belirlendi.
ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA
Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI
Polis ekipleri şüpheliler Murat T.(27) ile Ferhat T.(23)'yi Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın üçüncü şüphelisi Abdullah A.(30)'da 7 gün sonra Van'da yakalandı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Ablullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.
SUÇLARINI İTİRAF EDİP CİNAYETİ ANLATTILAR
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Murat T. poliste verdiği ifadesinde "Amacımız hırsızlıktı. Polis olduğumuzu söyledik. Hazırladığımız sahte kimlikleri göstererek içeri girdik. Ondan para istediğimizde bize direnince ellerini kelepçeledik. Direnmeyi sürdürünce onu öldürdük. Daha sonra evde bulduğumuz paraları alarak olay yerinden ayrıldık." dedi.
Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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