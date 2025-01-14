Bağcılar'da taşlı saldırıda katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat: 'Ciğerim yanıyor...'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:45

15 Temmuz Mahallesi'nde pazartesi akşamı 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan Meryem Samou (12) ile kardeşi Ahmet S.’ye (5) taşla saldırdı.

MERYEM KURTARILAMADI

Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; erkek kardeşi ise yaralandı.

'CİĞERİM YANIYOR'

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou’nun cenazesi annesi Gülizar Samou’ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim soklakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

'ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ'

Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali’yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Aile yakını olan Şaban Vaspan ise "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz.Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş’’ dedi.

Cenazenin Suriye’ye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.