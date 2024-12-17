Bağcılar'da İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da Mahmutbey Mahallesi'nde İETT otobüsü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan kişinin kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışması incelemesi sürüyor.
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