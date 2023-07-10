Bağcılar'da tellere asılı ayakkabılar merak konusu oldu
Bağcılar'da elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu. Mahalle sakinleri, ayakkabıları kimin ne amaçla elektrik tellerine astığını merak ediyor.
Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı.Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.
Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, "Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım" dedi. Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi.
Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu.
Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor.
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