Bağcılar'da uzun namlulu silahlarla saldırı: 2'si ağır 3 yaralı
Bağcılar'da bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bağlar Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara iddiaya göre, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.
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