Bağcılar'da uzun namlulu silahlarla saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 27.08.2023 - 10:16

Bağlar Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara iddiaya göre, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.