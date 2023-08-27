Bağcılar'da uzun namlulu silahlarla saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

Bağcılar'da bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:50
Abone Ol google-news

Bağlar Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara iddiaya göre, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.


Player Alanı
Ambulans bağcılar

İlgili Haberler

İstanbul'da Pitbull saldırısı... Köpeğin sahipleri yakalandı!

İstanbul'da Pitbull saldırısı... Köpeğin sahipleri yakalandı!
GKRY'de camiye molotof kokteylli saldırı

GKRY'de camiye molotof kokteylli saldırı
Dışişleri’nden, GKRY’deki cami saldırısına kınama

Dışişleri’nden, GKRY’deki cami saldırısına kınama

En Çok Okunan Haberler