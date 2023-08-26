İstanbul'da Pitbull saldırısı... Köpeğin sahipleri yakalandı!

BAKIRKÖY'de Ahmet Donanmaoğlu'na saldıran Pitbull cinsi köpeğin sahibi oldukları tespit edilen E.A. ile E.Y.'ye 66 bin 798 lira para cezası yazıldı. Pitbull hayvan barınağına teslim edilirken E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:05
İstanbul'da Pitbull saldırısı... Köpeğin sahipleri yakalandı!
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İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında bir Pitbull saldırısı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir işyerinin garaj kapısında bağlı bulunan Pitbul cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde köpeğin E.A. ile E.Y. adlı 2 kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilere "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 66 bin 798 lira para cezası kesilirken, E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Donanmaoğlu'nu ısıran köpek ise, Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. 

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kulübesinde yatan köpeğin Donanmaoğlu'nu görünce birden kulübeden çıktığı ve adama saldırdığı, adamın dakikalarca köpek tarafından saldırıya uğradığı anlar yer aldı.


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