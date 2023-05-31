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Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı

Galatasaray , 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi’nden araçlarıyla geçen Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 01:07
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı
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Galatasaray bu akşam oynadığı MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Kimi Galatasaray taraftarları formaları ve bayraklarıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nden araçlarıyla geçti. Cadde üzerinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı ve ellerindeki alkol şişelerini araçların camlarına fırlattı.

Kimi Fenerbahçe taraftarları araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı. Taraftar grubu cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar attı. Polis ekipleri Bağdat Caddesi’nde yoğun güvenlik önemli aldı. Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.


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