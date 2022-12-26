Bağdat Caddesi'ndeki ölümlü kazada yeni gelişme: O sürücü yakalandı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:22

Bağdat Caddesi'nde önceki gün saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu.

KURTARILAMADI

Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Polis olay yerinden sürücünün A.E. olduğunu tespit etti. A.E. aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı,.

A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.