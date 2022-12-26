Bağdat Caddesi'ndeki ölümlü kazada yeni gelişme: O sürücü yakalandı
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Yusuf Aktaş'a çarparak ölümüne neden olan sürücü evinde yakalandı. A.E. isimli sürücü adliyeye sevk edildi.
Bağdat Caddesi'nde önceki gün saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu.
KURTARILAMADI
Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
EVİNDE YAKALANDI
Polis olay yerinden sürücünün A.E. olduğunu tespit etti. A.E. aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı,.
A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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