Bağdat Caddesi'nin göbeğinde feci kaza... Aynı yönde giden 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:48
Bağdat Caddesi'nin göbeğinde feci kaza... Aynı yönde giden 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde, saat 05.30 sıralarında Emirhan Kaya’nın kullandığı 34 DMN 793 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ercan Güzel yönetimindeki 34 GU 9799 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araçlar kaldırıma çıktı. Ercan Güzel’in kullandığı otomobil ise aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Kazada, sürücü Ercan Güzel ile diğer otomobilin sürücüsü Emirhan Kaya ile yolcu koltuğunda oturan Mikail Üstünsoy yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


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