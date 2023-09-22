Kadıköy'de ip bikini ile gezen ünlü manken Melisa Aydınalp için karar verildi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:50

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:56

Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi'nde ip bikini ile gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp’in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

'AHLAK VE TOPLUMSAL DEĞERLER İLE İLGİLİ KİTAP OKUMA ŞARTI'

Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.