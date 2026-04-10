Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki: 'Türkiye’de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor'

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasına sendika yöneticilerinden tepki geldi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan ve Genel Başkan Gökay Çakır, tutuklamanın hukuki değil siyasi olduğunu belirterek Aksu’nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

Doğukan Akan yaptığı açıklamada, Başaran Aksu’nun geçtiğimiz hafta Akbelen’de Limak’a karşı yürütülen mücadelede tutuklanan Esra Işık’a destek amaçlı attığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını ifade etti. Akan, "Bugün örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu çok komik bir kararla tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi olarak, geçtiğimiz hafta Limak’ın Akbelen’de yürüttüğü faaliyetlere karşı mücadele eden Esra Işık’ın tutuklanmasına yönelik attığı tweetler gösterildi. Oradaki tutuklama kararını teşhir etmesiydi" dedi.

"MADEN ŞİRKETLERİ TÜRKİYE’Yİ KARIŞ KARIŞ SÖMÜRÜYOR"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer mücadelelerin sürdüğünü belirten Akan, maden şirketlerinin ülkenin birçok bölgesinde faaliyetlerini genişlettiğini ve buna karşı direnişlerin dayanışma içinde yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Maden şirketleri Türkiye’yi adım adım, memleketin her bir yerini karış karış sömürüyor. Buna karşı yapılan mücadeleler de birbiriyle dayanışma gösteriyor. Biz sendika olarak bu mücadelede öncüleşen herkese destek veriyoruz. Başaran Aksu’nun attığı tweetleri sendikamızdaki herkes savunuyor. Sadece biz değil, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca insan aynı şekilde düşünüyor. Eğer bu düşünmek suçsa, bunu söylemek suçsa hepimizi tutuklayın. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Başaran Aksu’nun da, Esra Işık’ın da arkasındayız."

"BU TUTUKLAMA GÖZDAĞIDIR"

Gökay Çakır da tutuklama kararına tepki göstererek bunun işçi sınıfına yönelik bir gözdağı olduğunu ifade etti. Çakır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tutuklama bize göre birilerinin sözleriyle insanları korkutma girişimidir. Türkiye’de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor. Birilerinin sözüyle insanlar tutuklanamaz. Bu kabul edilemez. Biz 12’sinde Ankara Doruk Maden’de eylem yapacağız. Bu eylemimize devam edeceğiz. Aynı zamanda Başaran Aksu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde adalet herkese lazımdır ama eşit adalet lazımdır. Patronlara ayrı, işçiye ayrı adalet olamaz. Biz adaletin yanındayız, işçinin yanındayız, emekçinin yanındayız, mazlumun yanındayız. Başaran Aksu’nun derhal serbest bırakılmasını Türkiye kamuoyundan, siyasetçilerden, savcı ve hakimlerden talep ediyoruz."