Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?
Avusturyalı efsane oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?
Avusturyalı oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Helmut Berger'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HELMUT BERGER KİMDİR?
Helmut Berger, 29 Mayıs 1944'te Avusturya'da doğdu. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde Avrupa sinemasının yıldızlarından biri olan Berger, ve o dönemin pop ikonu olarak kabul ediliyordu.
HELMUT BERGER'İN ÖZEL YAŞAMI
Helmut Berger, 1994'te Francesca Guidato'yla evlendi.
HELMUT BERGER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Bild gazetesinde yer alan habere göre, Berger'in menajeri Werner, efsane oyuncunun ölümüne ilişkin "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" açıklamasında bulundu.
HELMUT BERGER'İN FİLMOGRAFİSİ
1967: Le streghe
1968: The Young Tigers
1969: Sai cosa faceva Stalin alle donne?
1969: The Damned
1970: Dorian Gray
1970: The Garden of the Finzi-Continis
1971: Un beau monstre
1971: The Bloodstained Butterfly
1972: La colonna infame
1973: Reigen
1973: Les Voraces
1973: Ludwig
1973: Ash Wednesday
1974: Conversation Piece
1975: Order to Kill
1975: The Romantic Englishwoman
1976: Salon Kitty
1976: Victory at Entebbe
1977: Beast with a Gun
1977: Paperback
1978: The Greatest Battle
1978: The Fifth Commandment
1979: Le rose di Danzica
1980: Fantômas
1980: Eroina
1981: Mia moglie è una strega
1982: Deadly Game
1983: Femmes
1983: Veliki Transport
1982: Victoria! La gran aventura de un poble
1983: Victoria! 2: El frenesì del 17
1983–1984: Dynasty
1984: Victoria! 3: La razon y el arrebato
1985: Code Name: Emerald
1988: Faceless
1988: Act of Revenge
1989: La Puritana
1990: The Godfather Part III
1992: Adelaide
1993: Boomtown
1993: Ludwig 1881
1995: L'affaire Dreyfuss
1996: L'ombra del faraone
1996: Teo
1997: The 120 Days of Bottrop [
1997: Last Cut
1999: Under the Palms
2004: Honey Baby
2005: Damals warst du still
2009: Zapping Alien
2009: Blutsfreundschaft
2009: Iron Cross
2011: Mörderschwestern
2013: The Devil's Violinist
2014: Saint Laurent
2015: Helmut Berger, Actor
2016: Timeless
2019: Helmut Berger, meine Mutter und ich
2019: Freedom
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