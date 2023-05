Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 19:29

Güncelleme: 19.05.2023 - 19:29

Avusturyalı oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Helmut Berger'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



HELMUT BERGER KİMDİR?

Helmut Berger, 29 Mayıs 1944'te Avusturya'da doğdu. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde Avrupa sinemasının yıldızlarından biri olan Berger, ve o dönemin pop ikonu olarak kabul ediliyordu.

HELMUT BERGER'İN ÖZEL YAŞAMI

Helmut Berger, 1994'te Francesca Guidato'yla evlendi.

HELMUT BERGER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Berger'in menajeri Werner, efsane oyuncunun ölümüne ilişkin "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" açıklamasında bulundu.

HELMUT BERGER'İN FİLMOGRAFİSİ

1967: Le streghe

1968: The Young Tigers

1969: Sai cosa faceva Stalin alle donne?

1969: The Damned

1970: Dorian Gray

1970: The Garden of the Finzi-Continis

1971: Un beau monstre

1971: The Bloodstained Butterfly

1972: La colonna infame

1973: Reigen

1973: Les Voraces

1973: Ludwig

1973: Ash Wednesday

1974: Conversation Piece

1975: Order to Kill

1975: The Romantic Englishwoman

1976: Salon Kitty

1976: Victory at Entebbe

1977: Beast with a Gun

1977: Paperback

1978: The Greatest Battle

1978: The Fifth Commandment

1979: Le rose di Danzica

1980: Fantômas

1980: Eroina

1981: Mia moglie è una strega

1982: Deadly Game

1983: Femmes

1983: Veliki Transport

1982: Victoria! La gran aventura de un poble

1983: Victoria! 2: El frenesì del 17

1983–1984: Dynasty

1984: Victoria! 3: La razon y el arrebato

1985: Code Name: Emerald

1988: Faceless

1988: Act of Revenge

1989: La Puritana

1990: The Godfather Part III

1992: Adelaide

1993: Boomtown

1993: Ludwig 1881

1995: L'affaire Dreyfuss

1996: L'ombra del faraone

1996: Teo

1997: The 120 Days of Bottrop [

1997: Last Cut

1999: Under the Palms

2004: Honey Baby

2005: Damals warst du still

2009: Zapping Alien

2009: Blutsfreundschaft

2009: Iron Cross

2011: Mörderschwestern

2013: The Devil's Violinist

2014: Saint Laurent

2015: Helmut Berger, Actor

2016: Timeless

2019: Helmut Berger, meine Mutter und ich

2019: Freedom