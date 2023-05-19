2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?

Avusturyalı efsane oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 19:29
Helmut Berger kimdir, hangi filmlerde oynadı? Helmut Berger neden hayatını kaybetti?
Abone Ol google-news

Avusturyalı oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Helmut Berger'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HELMUT BERGER KİMDİR?

Helmut Berger, 29 Mayıs 1944'te Avusturya'da doğdu. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde Avrupa sinemasının yıldızlarından biri olan Berger, ve o dönemin pop ikonu olarak kabul ediliyordu.

HELMUT BERGER'İN ÖZEL YAŞAMI

Helmut Berger, 1994'te Francesca Guidato'yla evlendi.

HELMUT BERGER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Berger'in menajeri Werner, efsane oyuncunun ölümüne ilişkin "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" açıklamasında bulundu. 

HELMUT BERGER'İN FİLMOGRAFİSİ

1967: Le streghe 

1968: The Young Tigers 

1969: Sai cosa faceva Stalin alle donne? 

1969: The Damned 

1970: Dorian Gray 

1970: The Garden of the Finzi-Continis 

1971: Un beau monstre 

1971: The Bloodstained Butterfly 

1972: La colonna infame 

1973: Reigen 

1973: Les Voraces

1973: Ludwig 

1973: Ash Wednesday 

1974: Conversation Piece 

1975: Order to Kill 

1975: The Romantic Englishwoman 

1976: Salon Kitty 

1976: Victory at Entebbe 

1977: Beast with a Gun 

1977: Paperback

1978: The Greatest Battle 

1978: The Fifth Commandment 

1979: Le rose di Danzica 

1980: Fantômas 

1980: Eroina 

1981: Mia moglie è una strega 

1982: Deadly Game 

1983: Femmes 

1983: Veliki Transport 

1982: Victoria! La gran aventura de un poble 

1983: Victoria! 2: El frenesì del 17 

1983–1984: Dynasty 

1984: Victoria! 3: La razon y el arrebato 

1985: Code Name: Emerald 

1988: Faceless 

1988: Act of Revenge

1989: La Puritana

1990: The Godfather Part III 

1992: Adelaide 

1993: Boomtown 

1993: Ludwig 1881 

1995: L'affaire Dreyfuss 

1996: L'ombra del faraone 

1996: Teo 

1997: The 120 Days of Bottrop [

1997: Last Cut 

1999: Under the Palms 

2004: Honey Baby 

2005: Damals warst du still 

2009: Zapping Alien 

2009: Blutsfreundschaft 

2009: Iron Cross 

2011: Mörderschwestern

2013: The Devil's Violinist 

2014: Saint Laurent 

2015: Helmut Berger, Actor 

2016: Timeless 

2019: Helmut Berger, meine Mutter und ich 

2019: Freedom 


helmut berger oyuncu Ünlü oyuncu

İlgili Haberler

Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı?

Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı?
Margot Robbie kimdir, kaç yaşında, nereli? Margot Robbie hangi filmlerde oynadı?

Margot Robbie kimdir, kaç yaşında, nereli? Margot Robbie hangi filmlerde oynadı?
Elisabeth Moss kimdir, kaç yaşında, nereli? Elisabeth Moss hangi filmlerde oynadı?

Elisabeth Moss kimdir, kaç yaşında, nereli? Elisabeth Moss hangi filmlerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler