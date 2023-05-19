Ayhan Aşan kimdir? Ayhan Aşan'ın eşi kim?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 16:55

Güncelleme: 19.05.2023 - 16:55

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın tiroit ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim Kurban Bayramı’ndan sonra sahnelere döneceğini açıkladı.



AYHAN AŞAN KİMDİR?



Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. Ayhan Aşan'ın en bilindik şarkıları ise Bir Sana Yandım, Yalancı, Sandalcı'dır.

AYHAN AŞAN'IN EŞİ KİM?

1992 yılında Selma Aşan ile evlendi çiftin 2 çocuğu oldu. Çift 2008 yılında boşandı. Ayhan Aşan ikinci evliliğini Ayla Aşan ile yaptı. Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti.







