Bahadır Grammeşin'in katledilişinin 10'uncu yılında anılacak
Kadıköy'de 9 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin anılacak
SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü, Kadıköy'de 9 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin'i, ölümünün 10'uncu yılında anacak.
Bugün saat 19:30'da Kadıköy'e çağrı yapan SOL Parti'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Affetmeyeceğiz!
Bahadır Grammeşin'i ölümünün 10. yılında anmak üzere 9 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Sol Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde buluşuyoruz.''
Etiketler: #kadıköy #SOL Parti
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