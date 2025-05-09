Bahadır Grammeşin'in katledilişinin 10'uncu yılında anılacak

Kadıköy'de 9 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin anılacak

Bahadır Grammeşin'in katledilişinin 10'uncu yılında anılacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:55

SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü, Kadıköy'de 9 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin'i, ölümünün 10'uncu yılında anacak. 

Bugün saat 19:30'da Kadıköy'e çağrı yapan SOL Parti'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

''Affetmeyeceğiz!

Bahadır Grammeşin'i ölümünün 10. yılında anmak üzere 9 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Sol Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde buluşuyoruz.''


Etiketler: #kadıköy #SOL Parti

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