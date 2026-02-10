Bahar Taş’ın şüpheli ölümü: Aile avukatlarından ‘kalp krizi’ iddiasına sert tepki

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden ve burada kiraladıkları teknede sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş halde bulunan 35 yaşındaki Bahar Taş’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma sürerken Taş ailesinin avukatları yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Herhangi bir resmî rapor veya kesin tıbbi değerlendirme bulunmamasına rağmen, müvekkilin son çalıştığı iş yeri tarafından ölüm nedeninin ‘kalp krizi’ olduğu yönünde kamuoyuna açık paylaşımlar yapılmış olması, soruşturmanın selameti açısından son derece sakıncalıdır” denildi.

Şüpheli ölümün ardından yürütülen adli süreç ve kamuoyuna yansıtılan bilgilerle ilgili açıklama yapan Taş ailesi avukatları; şunları kaydetti:

“Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir ki; bugün itibarıyla ‘kalp krizi’ teşhisine ilişkin olarak, ne Adli Tıp Kurumu ne de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafımıza yapılmış herhangi bir resmî tebligat, rapor bildirimi veya kesin tıbbi değerlendirme bulunmamaktadır. Buna rağmen, tek merkezden servis edilircesine ölüm nedeninin “kalp krizi” olarak lanse edilmesi, hukuken ve fiilen kabul edilemezdir.

Herhangi bir resmî rapor veya kesin tıbbi değerlendirme bulunmamasına rağmen, müvekkilin son çalıştığı iş yeri tarafından ölüm nedeninin “kalp krizi” olduğu yönünde kamuoyuna açık paylaşımlar yapılmış olması, soruşturmanın selameti açısından son derece sakıncalıdır.

Kamuoyuna “bildirildi” şeklinde yansıtılan adli tıp ön otopsi raporu henüz tarafımıza ulaşmadığı gibi, tarafımıza göre rapor henüz düzenlenmemiştir. Buna karşın, daha ölüm raporu dahi tanzim edilmemişken, kesin ölüm nedeni varmış gibi basın yoluyla açıklamalar yapılması, soruşturmanın selameti açısından son derece sakıncalıdır.”

‘SORUŞTURMANIN SEYRİNİ ETKİLEMEYE YÖNELİK ALGI OLUŞTURMA ÇABASI’

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Dosya kapsamında; Müvekkil Bahar Taş’ın son çalıştığı işyerinin sahibinin olayda şüpheli konumda bulunması, söz konusu kişinin olay günü teknede fiilen bulunması, tekne sahibinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış olması, ölüm saati, ölü bulunduğu yer, olay sonrası zaman çizelgesi ve tanık anlatımlarında ciddi çelişkiler mevcut olması, müvekkilin iş arkadaşları ve işyeri yetkililerinin olay sonrası şüphe uyandırıcı beyan ve davranışlar sergilemesi, gibi birden fazla maddi ve hukuki şüphe unsuru bulunmasına rağmen, olayın ilk anından itibaren özellikle yerel basın aracılığıyla kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir.

Bu aşamada, yürütülmekte olan adli soruşturma devam ederken, olayın ‘doğal ölüm’ olarak çerçevelenmeye çalışılması, soruşturmanın seyrini etkilemeye yönelik algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmektedir. Bu durum hem müvekkilin yaşam hakkına, hem de ailenin adalet beklentisine açıkça zarar vermektedir.

Tarafımızca; olayın tüm yönleriyle, eksiksiz, tarafsız ve bilimsel veriler ışığında aydınlatılması için sürecin yakın takipçisi olunacağı, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyebilecek her türlü girişime karşı gerekli tüm hukuki başvuruların yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ÇAĞRI

Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrı yapılan açıklamada;

“Ceza soruşturmasının temel amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olup, bu amaca ulaşılabilmesi için delillerin gecikmeksizin toplanması, muhafaza altına alınması ve değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek kesin raporun ivedilikle tamamlanması, soruşturmanın yönünün sağlıklı biçimde tayin edilebilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Mevcut şüpheli durumlar, çelişkili beyanlar ve olayın meydana geliş biçimi birlikte değerlendirildiğinde; delillerin kaybolması, değiştirilmesi ya da karartılması ihtimali somut ve göz ardı edilemez niteliktedir. Bu nedenle soruşturmanın; tüm kişi ve olay bağlantıları gözetilerek, hiçbir ihtimal dışlanmadan, süratli, kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi, delil güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin alınması hukuki bir yükümlülük olarak karşımızdadır.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, soruşturmayı herhangi bir peşin kabule dayanmaksızın, bilimsel veriler ve hukukun temel ilkeleri doğrultusunda yürütmesi süreci tarafımızca kararlılıkla ve sonuna kadar takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.