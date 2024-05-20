Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura düşen Halil Buğra Gümüş, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan çocuk yoğun bakıma kaldırılırken, bahçenin sahibi H.B. de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:28
Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı
Abone Ol google-news

Balabancık Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin, domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kuyunun bulunduğu bahçenin sahibi H.B. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


Çocuk haberleri tekirdağ haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi!

Mardin'de korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi!
2 yaşındaki çocuk 'süt kazanına' düştü

2 yaşındaki çocuk 'süt kazanına' düştü
Hakkari'de kaybolan çocuk uyurken bulundu

Hakkari'de kaybolan çocuk uyurken bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...
Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu
Eski AKP’li vekilden Ayhan Bora Kaplan iddiası: ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’

Eski AKP’li vekilden Ayhan Bora Kaplan iddiası: ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…

21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Eski kocasını bıçaklayıp yardım çığlıkları attı

Eski kocasını bıçaklayıp yardım çığlıkları attı
Bitmeyen diken üstü hali...

Bitmeyen diken üstü hali...
12 saat boyunca ara vermeden çilek yedi

12 saat boyunca ara vermeden çilek yedi