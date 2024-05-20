Hakkari'de kaybolan çocuk uyurken bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:02
Hakkari'de kaybolan çocuk uyurken bulundu
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Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu.

Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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