Bahçede yemek yapmak için yakılan ateş evi yaktı
Burdur'da bahçede yemek pişirmek için yakılan ateşten çıkan yangında ev ile bitişiğindeki samanlık ve ahır tamamen yandı.
Burdur'da Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde S.Y.'ye ait evin bahçesinde öğle saatlerinde yemek pişirmek için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcım önce kuru otları, sonra evin yanındaki samanlıktaki balyaları tutuşturdu.
İhbarla bölgeye, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler evi, samanlığı ve ahırı sardı.
İtfaiyecilerin müdahalesine rağmen samanlık, ahır ve ev tamamen yandı, yaklaşık 200 balya saman da kül oldu.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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