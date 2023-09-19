Bahçede yemek yapmak için yakılan ateş evi yaktı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:00

Burdur'da Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde S.Y.'ye ait evin bahçesinde öğle saatlerinde yemek pişirmek için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcım önce kuru otları, sonra evin yanındaki samanlıktaki balyaları tutuşturdu.

İhbarla bölgeye, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler evi, samanlığı ve ahırı sardı.

İtfaiyecilerin müdahalesine rağmen samanlık, ahır ve ev tamamen yandı, yaklaşık 200 balya saman da kül oldu.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.