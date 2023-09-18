Tuzla'da madeni yağ fabrikasında yangın çıktı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 23:23

Güncelleme: 18.09.2023 - 23:41

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'taki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri fabrika çevresinde incelemelerde bulundu.

"HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ"

Görgü tanığı Sezer Gülen, "Ben itfaiyeleri gördüm ve peşinden geldim. Ufak bi alevlenme olmuş, duman çıkmış. Hemen müdahale edildi. Şu anlık bi sıkıntı yok" dedi.