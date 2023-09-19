Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın!
Sultanbeyli'de bulunan Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de destek verildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaklaşık bir dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Ormana spor yapmaya gelen Selim Çelik, "Tepede yangın var. Helikopter de geldi. Büyük bir yangın değil zannedersem" dedi.
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