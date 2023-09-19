Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:02

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaklaşık bir dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Ormana spor yapmaya gelen Selim Çelik, "Tepede yangın var. Helikopter de geldi. Büyük bir yangın değil zannedersem" dedi.