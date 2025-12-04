Bahçeli'den iddianame ve Kılıçdaroğlu övgüsü: 'İmralı’ya bile gitmekten korktular'

MHP'nin yayın organı Türkgün, MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği röportajın 3. bölümünü paylaştı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'arınma çağrısına' ilişkin şunları söyledi: "CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır. CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Dün Sayın Kılılçdaroğlu’nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir."

"SÖĞÜTÖZÜ, SARAÇHANE VE SİLİVRİ"

"Görülen odur ki, CHP üç S’li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan etmiştir" dedi.

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamenin içeriğinin 'ciddi' olduğunu belirten Bahçeli, "Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır. Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır. Sayın Özgür Özel’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir. CHP’nin içinde bulunduğu durum Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından ise esef vericidir, yürek yaralayıcıdır" ifadelerini kullandı.

"İMRALI'YA BİLE GİTMEKTEN KORKTULAR"

Bahçeli ayrıca partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi. "39’uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet’in muhafızı, Atatürk’ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk’ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet’in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı’ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye’nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar" şeklinde konuştu.

PAPA RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Bahçeli, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin de eleştirilerini paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarının resmi açıklamaları olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bizim eleştiri noktamız Papa’nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir" dedi.

Papa ziyaretini 'gizli propaganda' olarak tanımlayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"İznik Neofitos Bazilikası’ndan tutun da, İstanbul Maçka’da kurulu bulunan Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır."

Bahçeli, "Herkesin din ve vicdan hürriyetine saygımız vardır. Hiç kimseyi dininden ve inancından dolayı hor ve hakir görmediğimiz açıktır. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın da bir alemi yoktur" dedi.