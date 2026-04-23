 Bahçeli’den Selahattin Demirtaş yanıtı: “Sözümüz sözdür”

Meclis'te düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Selahattin Demirtaş çağrınız vardı, beklentiniz nedir?" sorusuna, "Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var, bizim sözümüz sözdür" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis'in gündeminde olan konular var. Herkesin bir fikri, görüşü olması doğal. Kurtulmuş’un koordinesinde bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır. Meclis Başkanı'nın partilerden bir çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracaktır. Ama orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, o raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. Meclis Başkanı'nın bir inisiyatif alması, Meclis'in verimli çalışması için şarttır" ifadesini kullandı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrısı hatırlatılan Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" dedi.

“DEMİRTAŞ YUVASINA DÖNÜNCEYE KADAR KARARIMIZ NETTİR” DEMİŞTİ

Bahçeli, şubat ayında düzenlenen bir grup toplantısında, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.