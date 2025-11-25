Bahçeli'den süreç için 'darağacı' çıkışı: 'En ciddi muhatap İmralı' dedi, gitmeyenleri eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuşmak için kürsüye geldi.

Cumhur İttifakı'ndan önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştiriler ile zaman zaman yeniden gündeme gelen Bahçeli, "Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek ne kemiksiz menfaat düşkünü olduklarını belgeleyenler fitnenin silahına sarılmışlardır" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç hakkında konuşan Bahçeli, "Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış bulsun, yeter ki terör hayatımızdan sökülsün atılsın bizim sonumuz varsın darağacı olsun" şeklinde konuştu.

Bahçeli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidip terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin, "İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir. En ciddi muhatap İmralı'dır" yorumunda bulundu. Bahçeli İmralı'ya gitmeyen partileri ise, "Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz" sözleri ile eleştirdi.

"DEVAMLI İSTASYON DEĞİŞTİREREK..."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından tüm vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah hepsini var etsin diyorum. Ne mutlu bizlere ki Milliyetçi Hareket Partisi saha çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürmektedir.

Milliyetçi Hareketçi Partisi varsa huzur vardır çözüm vardır çare vardır. Bugün ayrıca partimizin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıldönümüdür. Merhum büyüğümüzün fani ömrü fedakarlıkla geçmişti.

İnanç ve itikat aydınlığımız güz mevsiminin gül bahçesiyle değişeceğini müjdelemiştir. Görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı açıktır. Yerden havaya toz kalkar havdan yere rahmet iner her kap kendisinden sızar. Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.

Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek ne kemiksiz menfaat düşkünü olduklarını belgeleyenler fitnenin silahına sarılmışlardır. Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI"

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutlarını önümüzde taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Tahakkümün zincirleri kırılıyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitmesi ile eşzamanlı olarak barış kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Türk ile Kürt’ü düşman etmek üzerine kurulmuş 1.5 asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ve devletinin tavizsiz kararıdır.

Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış bulsun, yeter ki terör hayatımızdan sökülsün atılsın bizim sonumuz varsın darağacı olsun.

İMRALI'YA GİTMEYENLERİ ELEŞTİRDİ

İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir. En ciddi muhatap İmralı'dır. Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.

Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler varsın etsinler. Hiç sorun değil. Onun bunun ağzına bakarak izin arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz.

Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır."