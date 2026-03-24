Bahçeli'den süreç için yasal düzenleme açıklaması... İran savaşını değerlendirdi: 'Asıl rejim değişikliği İsrail'de yapılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde İran ile İsrail-ABD savaşı vardı. Asıl rejim değişikliğinin İsrail'de gerçekleşmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Körfez ülkelerini içine alan savaşın yalnızca bölge ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç hakkında da konuşan Bahçeli, "28 Şubat'tan bu yana İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bahçeli sürecin yasal zemini hakkında ise, "Terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında ihtiyaç duyulan ilgili komisyonun hazırladığı rapora binaen demokratik hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecektir" dedi.

Bahçeli ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Bana göre, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum” ifadelerine de yanıt verdi. Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliğiyle aramızda kırmızı bir hat olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE FIRSAT KAPISI"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Konuşmamın başında hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Bizleri takip eden aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum. Ülkemizin çevresi savaşın tüm ağırlığı ile kuşatılmış iken mübarek Ramazan'ı ne kadar idrak edebildiğimizi ve bayramı hangi seviyede kutladığımızı takdirinize sunuyorum. Siyonist cinayet şebekesi Ramazan demeden bayram demeden mukaddes günlerimizi zindana çevirip her yolu denedi. Şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli kardeşliğimizde huzur ortamının önemini bir kez daha gördük.

Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyan görüş derinliği ile adalet duygusu ile, akıl, sabır ile oluşacak terkip ile çıkacağımız yol bizi süper güç Türkiye'ye taşıyacak.

Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu. ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu coğrafyalar toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır. 28 Şubat'tan bu yana İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü.

"DUDAK BÜKENLER KÖŞE BUCAK SAKLANDI"

Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz. Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

"HUKUKİ DÜZENLEMELER YERİNE GETİRİLECEK"

Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytan planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. "Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır. Terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında ihtiyaç duyulan ilgili komisyonun hazırladığı rapora binaen demokratik hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecektir.

Bu süreçte sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur.

Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecektir. Türk milleti kardeşliğine ve kaderine ön şartsız sahip çıkacaktır. Terörsüz Türkiye bir spor müsabakası değildir. Mağdur olacak olan taraf yoktur. Terörsüz Türkiye bir tiyatro da değildir. Özünde devlet aklı ve ahlakı vardır. Türk milletinin barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

Siyasi ikbal için, siyasi ihbar için Türkiye’nin istiklaline gölge düşürmeye heves etmiş zevatın çürümüş ve yozlaşmış siyasi ezberlerini çiğneye çiğneye sırat-ı müstakim üzere duruşumuzu bir hakkın koruyacağız. PKK’nın kurucu önderliğiyle aramızda kırmızı bir hat olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en güçlü silahtır. Çok şükür ilacımız da silahımız da tamdır.

"ASIL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DE YAŞANMALIDIR"

Hürmüz Boğazı’nın açılması hususunda ABD Başkanı’nın 48 saat mühlet tanıması, aksi halde çok sert karşılık verileceğini duyurması, buna cevaben İran’ın eğer enerji altyapısının güvenliği ihlal edilirse bölgedeki Körfez ülkeleri de dahil Amerika Birleşik Devletleri’ne ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma tesislerinin hedef alınacağını ilan etmesi tehlikenin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından kayda değerdir.

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Savaş durmalıdır, silahlar susmalıdır, diplomasi ve diyalog öne çıkmalıdır. En azından her ülkenin, buna bazı İslam ülkeleri de dahil İspanya Başbakanı’nın onurlu, ilkeli ve cesur tavrından ilham almaları, bununla mündemiç hareket etmeleri insani değerlerin ve devletlerin egemenlik hukukunun savunulması adına tarihi bir mecburiyettir.

İsrail gözü kararan, kan içen, can alan, önüne gelene saldıran bir ölüm aygıtına dönüşmüştür. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir."