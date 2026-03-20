Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına isim verdi!

20.03.2026 14:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yarış arabası prototiplerini inceleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, araçlara 'Göktay-1 ve Göktay-2' isimlerini verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi.

İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya’daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi.

Bahçeli, prototiplerini incelediği yarış arabalarına 'Göktay-1' ve 'Göktay-2' isimlerini verdi. Ziyaret sırasında Bahçeli’ye, 'Dualı üç hilal tablosu' ile Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci, temsilen sertifika tablosu hediye edildi.

Image

İlgili Konular: #MHP #Araba #Devlet Bahçeli #yarış

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajı! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den İran'da öldürülen 165 kız çocuğuyla ilgili Gelecek Partisi'nin başlattığı imza kampanyasına destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’da ABD ve İsrail'in saldırılarında bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Gelecek Partisi'nin başlattığı uluslararası imza kampanyasına destek vereceğini bildirdi.
Bahçeli'den dikkat çeken 'bayram' mesajı: 'Önümüzdeki dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımlar atılacaktır' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı kılmasının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkiye’nin bayram sonrası süreçte "yeni ve güçlü" bir döneme gireceğini ifade ederek, "Var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.