Bahçeli, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı: Erdoğan'ın geçmişteki sözleri hatırlatıldı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AHBAP ve BabalaTV'yi hedef göstermesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
MHP Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AHBAP ve Babala TV’yi hedef gösterdi. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u işaret eden Bahçeli, “Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım” dedi.
Bahçeli’nin Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur sözlerinden sonra sosyal medyada Erdoğan’ın geçmişteki sözleri hatırlatıldı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda Erdoğan'ın, "Aziz milletimizden, anne ve babalardan, çocuklarını, Sayın Devlet Bahçeli konuşurken, televizyonlardan uzak tutmasını hassasiyetle rica ediyorum" ifadeleri yer aldı.
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