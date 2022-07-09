Bahçeli hedef almıştı: TTB'den 'Buradayız' yanıtı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hedef aldığı Türk Tabipleri Birliği bayram mesajında, "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı çıkışında sağlıkta şiddete karşı çağrı eylem çağrısı yapan Türk Tabipler Birliği'ni hedef almıştı.
Bahçeli, "Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır" ifadelerini kullanırken TTB'den 'Buradayız' yanıtı geldi.
TTB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajı Bahçeli'ye cevap niteliğinde oldu.
TTB'nin mesajı şöyle:
"Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"
Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için…— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) July 9, 2022
Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz! pic.twitter.com/ut1WwK52jL
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