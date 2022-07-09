Bahçeli hedef almıştı: TTB'den 'Buradayız' yanıtı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı çıkışında sağlıkta şiddete karşı çağrı eylem çağrısı yapan Türk Tabipler Birliği'ni hedef almıştı.

Bahçeli, "Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır" ifadelerini kullanırken TTB'den 'Buradayız' yanıtı geldi.

TTB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajı Bahçeli'ye cevap niteliğinde oldu.

TTB'nin mesajı şöyle:

"Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"