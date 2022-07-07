TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten: ‘Yasa bizi korumuyor’
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü. Cumhuriyet'e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, "Çok acil, Bakanlığın ya da iktidarın bu konuda önlem alması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, sağlıkta şiddetin önlenmesi için sürekli çağrıda bulunduklarını ancak Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerine karşılık alamadıklarını söyledi.
Ökten, “Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddetle ilgili taleplerimizi dinlemiyor. Sağlıkta şiddet sürekli artarak devam ediyor. Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı. Ancak onun da bizi korumadığını görüyoruz. Çünkü koruyucu bir tarzda getirilmedi. Cezalar yeteri kadar artırılmadı. Ne yazık ki şiddet uygulayanlar hemen salıveriliyor. Hepimiz bir meslektaşımızı yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çok acil, Bakanlığın ya da iktidarın bu konuda önlem alması gerekiyor. Var olan yasa yeterli değil, çok acil bir şekilde yeni bir yasaya ihtiyaç var. Sağlık çalışanlarına, hekim mesleğine yönelik rencide edici davranışların, şiddetin artık önlenmesi için adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.
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