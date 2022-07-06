Son Dakika... TTB duyurdu: Konya’da doktorun öldürülmesinin ardından sağlıkçılardan iş bırakma kararı!

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:56

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sağlıkçılar, 2 gün boyunca iş bırakma kararı aldı.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karakaya'nın görevi başında öldürüldüğü hatırlatılarak, şiddete karşı 7 ve 8 Temmuz’da iş bırakacakları bildirildi.

NELER YAŞANDI?

Edinilen bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran hasta, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan doktor Karakaya ve saldırganın ameliyata alındığı öğrenildi.

VALİ ÖZKAN: DOKTOR VE SALDIRGAN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.

Öte yandan saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımında şunları söyledi:

"Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun."