Bahçeli: Hesap vermemiz gerekiyorsa veririz

19 Ekim 2021 Salı, 10:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yanıt veren Bahçeli, "Ortada bir kriz yoktur. Gerekiyorsa Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa, veririz." dedi.

Vergi Usul Kanunu ile ilgili konuşan Bahçeli, "Geçen hafta TBMM'de önemli bir teklif kanunlaşmıştır. Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi CHP'nin, İP'in ve diğerlerinin sorumsuz itirazlarına rağmen kabul edilmiştir. Zillet ittifakı havanda su dövmüştür. Bu kanunla mağdur insanlarımızın sesine kulak verilmiştir. Vergi alanında mükellefleri koruyan bir anlayış öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Vergi reformuna ihtiyaç olduğunu dile getiren Bahçeli, konuşmasının devamında Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "CHP istismar, İP inkar, HDP de ihanet eder. Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz, ihanetin belini kıracağız" dedi. MHP lideri ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur. Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi? Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır. Sipariş bir senaryo devrededir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı çiftçi dostudur, esnaf sevgisiyle doludur. Bir başka düzenleme de sosyal medya alanında gerçekleşmiştir. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır.

Vergi sistemi ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede yatırım yapan insanlarımıza yönelik vergi indirim ve kolaylıkları içeren bir program uygulanmalıdır. Gelir vergisinin kişiselliği ve mali güve göre vergilendirme ilkeleri dikkate alınarak üniver vergilenmeye ağırlık verilmesi kanaatimizde en uygun yoldur. Vergi kanunları, verginin konusu, çeşitleri itibariyle tamamıyla gözden geçirilerek uygulamada basitlik ve vasat bulmuş olacaktır. Millet ne diyorsa onu yapacağız. İnsanımız ne istiyorsa onu sağlayacağız. CHP istismar eder İP inkar eder HDP ise mayasına uygun şekilde ihanet üstüne ihanet eder. Ancak istismarcılara, inkarcılara izin vermeyeceğiz.

CHP yönetiminin sorunu karmaşıklaşarak kronikleşmiş bir sorundur. Millet adına adalet istediğini açıklamış. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla tutuklu kaldıklarını söylemiş. Utanmadan 'Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? diye sormuş. Osman Kavala Sorosçu'dur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın neden hapiste olduğunu milletvekillerine değil cesaretin varsa, şehit annelerine sor, yiyorsa şehit babalarına sor. Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin müdafaasıdır. CHP'li kardeşlerim bu rezilliği nasıl hazmedecekler. İP'e oy veren kardeşlerim, HDP ile teröristlerle işbirliğini nasıl içlerine sindirecekler."