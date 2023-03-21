Bahçeli, Nevruz mesajında Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesini hedef aldı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 14:09

MHP lideri Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini hedef alan Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" dedi.

"Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler 14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir" diyen Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır" dedi.

"BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Öte yandan Bahçeli, 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 ayrı deprem ile birlikte Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkınların milleti ziyadesiyle sarstığını ve acıya boğduğunu belirterek, "Türk milleti karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri 'Hep birlikte aşma' iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeylerde sergilemiştir. Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız; büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.