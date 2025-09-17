Bahçeli'nin avukatı şikayet etti, gözaltına alındı: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikayeti üzerine evinde gözaltına alınarak İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette, Gökhanoğlu'na sosyal medya platformu X hesabında yaptığı bir paylaşımda yer alan ifadeleri soruldu.

Paylaşımda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın 29 Ağustos günü TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği sohbet üzerine şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Asu Hanım, öncelikle belirtmeliyim ki; Devlet Bahçeli gibi bir şahsiyetin karşısında böyle eğilip bükülmek, sizin gibi bir kadına hiç ama hiç yakışmadı. Partimin kadın kolları genel başkanı olarak bu tutumunuz utanç vericidir. Devlet Bahçeli denilen iblis benim karşıma çıkarsa, ben sizin gösteremediğiniz tutumu sergileyeceğime şerefim üstüne yemin ediyorum."

"HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET KASTIM OLMAMIŞTIR"

Meltem Gökhanoğlu, emniyetteki ifadesinde 2019 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğunu ve partide aktif görevler üstlendiğini belirtti.

Gökhanoğlu, söz konusu paylaşımıyla ilgili savunmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya yönelik yazdığım metinde tutuklu bulunan belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık ve geçirmiş olduğu rahatsızlıklar sebebi ile kendisine olan sitemimi dile getirdim. Siyasi nezaket harici bir tablo gördüğüm için ekstra duygusal davrandım ve Asu Kaya'ya yönelik sitemkar cümleler kullandım. Hiçbir kamu görevlisine hakaret kastım olmamıştır. Metnin içeriğinde hakarete yönelik bir kelime kullandığımı hatırlamıyorum" dedi.

Gökhanoğlu'na, bir başka sosyal medya paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası da soruldu. Gökhanoğlu ise, "Cumhurbaşkanını kastetmedim; şahsına ya da makamına yönelik bir hakaret söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

AVUKATLARDAN "TORBA DOSYA" TEPKİSİ

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu gün içerisinde Çağlayan Adliyesine sevk edilecek. Gökhanoğlu'nun avukatları Atahan Öztürk ve Doğan Çıngı, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Avukat Atahan Öztürk, müvekkillerinin gözaltı sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli'nin avukatı tarafından yapılan şikayet neticesinde dosya oluşturulmuştur. Dilekçe tarihsiz olarak sunulmuştur, dosyanın ne zaman açıldığı belirsizdir. Dosya içindeki araştırma raporlarından, şüpheden delile gidilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Müvekkil gözaltına alındıktan sonra dahi ek araştırma raporları oluşturulmaya çalışılmıştır. Ek raporlarla 'cumhurbaşkanına hakaret' suçu isnat edilmeye çalışılmıştır. Dosya tam anlamıyla torba dosya niteliğindedir. Meltem Gökhanoğlu'nun ifade işlemlerini tamamladık. Yarın Çağlayan Adliyesine sevk edilecek. Süreci avukatları olarak takip ediyoruz."

Avukat Doğan Çıngı, müvekkili hakkında farklı içerikteki X paylaşımlarının bir araya getirilerek torba bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Çıngı, "İfade özgürlüğü kapsamında kalan düşünceler nedeniyle evinden gözaltına alınması, sürecin hukuka aykırı yürütüldüğünü göstermektedir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak süreci en başından beri takip ediyoruz. Savcılık aşamasında da hazır bulunacağız ve olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.