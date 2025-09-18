Bahçeli’nin avukatının şikayetiyle gözaltına alındı, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten adliyeye sevk edildi: Yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı ile serbest bırakıldı

HABER: BATUHAN SERİM

CHP üyesi 27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında yapılan şikayet üzerine İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhanoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Bahçeli ile görüşmesini eleştirmiş ve Bahçeli için "iblis" ifadesini kullanmıştı.

Savcılık, Gökhanoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan değil, "hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Meltem Gökhanoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü getirilmesine karar verdi.

‘‘TORBA DOSYA’ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI’

Gökhanoğlu'nun avukatı Mustafa Atahan Öztürk, Cumhuriyet’e konuştu.

“Meltem Gökhanoğlu için suç türetilmeye çalışılmış, hukuk kaideleri, kanununun çizdiği sınırlar görmezden gelinerek ‘torba dosya’ oluşturulmaya çalışılmıştır” ifadelerini kullanan Öztürk, “Düşünce özgürlüğü kapsamında olan beyanların, paylaşımların yargının maşa haline getirilerek yargılama konusu yapılması sadece şüpheli yapılmaya çalışan kişilerin değil tüm yurttaşların problemidir” dedi.

‘ADLİ KONTROL KARARLARINI NORMALLEŞTİRMEMEMİZ GEREK’

Eleştirel düşüncenin, toplumun sesinin kısılmaya çalışıldığının altını çizen Öztürk, “Her ne kadar süreç neticesinde haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklama kararı çıkmamış olsa da adli kontrol kararlarını normalleştirmememiz gerekmektedir. Bugün gelinen nokta itibariyle; yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü, adli kontrol şartları oluşmaksızın uygulanmakta ve eleştirel düşünceye ket vurmaktadır” şeklinde konuştu.