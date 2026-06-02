Bahçeli’nin danışmanı Çiçek'ten İmamoğlu’na çok sert yanıt: 'CHP’ye virüs gibi sızıp...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun MHP'ye yönelik sözlerine çok sert yanıt verdi.

Başyazarı olduğu Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, İmamoğlu'nun için 'virüs' ifadesini kullanan Çiçek, CHP'nin bugün yaşadığı süreci de İmamoğlu'na bağladı.

O SÖZLERE DİKKAT ÇEKTİ, İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Ekrem İmamoğlu'nun verdiği röportajda MHP ile ilgili soruya verdiği yanıta ateş püsküren Yıldıray Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Röportajda kendisine, 'MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar CHP’ye bir yol haritası veriyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?' şeklinde bir soru soruyorlar. Sergilediği ukalalığa bakar mısınız?

'Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler. Ne iktidar odaklarının ne de iktidarın kayyımlığını yapan ve kurultayımızı engelleyenlerin partimiz üzerine söylediği sözlerin bir kıymeti yoktur.'

CHP’yi kendi hevesleri ve hırsları uğruna tarumar eden, Türkiye’nin en köklü partisinin kurultayına şaibe bulaştıran, belediyelerine yolsuzluk ve rüşveti musallat eden adamın pişkinliği ve yüzsüzlüğü işte tam da budur. Kırk kapı dolaşıp CHP’ye gelmiş biri olarak, sağduyulu bir şekilde toplumsal istikrara katkı vermek isteyenlere hadsizlik yapıyor."

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar bir yol haritası veriyor CHP’ye. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler. Ne iktidar odaklarının ne de iktidarın kayyımlığını yapan ve kurultayımızı engelleyenlerin partimiz üzerine söylediği sözlerin bir kıymeti yoktur.

Hukuk zaten kurultayı emretmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuku yerle bir edilmiştir. Yüreği yeten devletin hukukuna sahip çıkar, sözünden de sakınmaz ve geri adım atmaz. Bugün Türkiye’nin geleceğinin önünde duran tek engel var. Eğer bu engelden rahatsızlarsa ortaya çıksınlar ve bizim yıllardır yaptığımız gibi ellerini taşın altına koysunlar. Yok, cesaretleri ve güçleri yetmiyorsa milletin gündeminden çıksınlar.

Milletimiz de partimiz de zaten gereğini yapacaktır. Ortaya karışık, ne olduğu belli olmayan ve hiçbir işe yaramayan sözlerin Türkiye’de demokrasiyi bitirme aşamasına gelmiş bir iktidar ortamında hiçbir anlamı yoktur."