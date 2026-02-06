Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de 6 Şubat anması... Vali Serdengeçti'den dikkat çeken sözler: 'Afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir'

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Edilen duaların ardından konuşan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

"AFETLER KADERDİR ANCAK İHMALLER ASLA KADER DEĞİLDİR"

Vali Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Bugün, aziz milletimizin yüreğine kazınan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anmak ve acımızı tazelemekten ziyade, ortak hafızamızı diri tutmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Osmaniye’miz dahil 11 ilimizi etkileyen depremler, sadece şehirlerimizi değil; vicdanlarımızı, umutlarımızı ve geleceğe dair hayallerimizi de derinden sarsmıştır.

Ancak bu büyük felaket karşısında, aziz milletimiz asırlardır taşıdığı dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama-kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden görev yapmıştır; çünkü biliyoruz ki, afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir. Bu bilinçle, şehirlerimizi daha sağlam temeller üzerine kurmak, yapı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, "Sessiz Yürüyüş" adı altında İstasyon Caddesi’nde bulunan ve açılışı henüz yeni yapılan 6 Şubat Deprem Anıtı’na kadar yürüdü. Deprem anıtına karanfil bırakılmasının ardından anma programı sona erdi.

Anma programına Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.