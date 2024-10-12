Bahçeli '100 il, 1000 ilçe' demişti: İşte il olması muhtemel 19 ilçe

Yayınlanma: 12.10.2024 - 14:15

Güncelleme: 12.10.2024 - 14:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Türkiye'nin daha güçlü bir yapıya sahip olması için Türkiye'nin 100 il ve 1000 ilçeden oluşması gerektiğini söylemişti.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi rafa kaldırılan tartışmalar yeniden gündeme geldi. TÜİK istatistiklerine göre hazırlanan tabloda il yapılmaya uygun 19 ilçenin listesi oluşturuldu.

17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük depreminin ardından daha fazla yardımlardan faydalanabilmesi için Bolu'dan ayrılan ve il yapılan Düzce ile birlikte Türkiye'deki ilk sayısı 81'e yükseltilmişti. 25 yıla yakın sürede zaman zaman yeni il yapılması planlanan ilçeler gündem olsa da, konuya ilişkin en somut açıklamalardan biri geçtiğimiz yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, yaptığı açıklamada "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerin ardından geçen süreçte yeniden gündeme gelmeye başlayan il yapılması beklenen ilçeler konusu, TÜİK verileri dikkate alınarak liste haline getirildi.

İL YAPILMASI BEKLENEN İLÇELER

İlçelerin il yapılmasında farklı kriterler bulunuyor. En belirleyici faktörlerin başında nufüs yoğunluğu geliyor. TÜİK'in Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçe için yayımladığı en güncel rapordan yola çıkan uzmanlar il potansiyeli bulunan ilçeleri şöyle sıralıyor:

Nazilli (Aydın)

Bodrum (Muğla)

Tarsus (Mersin)

İnegöl (Bursa)

Silopi (Şırnak)

Bandırma (Balıkesir)

Ceyhan (Adana)

Polatlı (Ankara)

Yüksekova (Hakkari)

Ereğli (Zonguldak)

Alanya (Antalya)

Çorlu (Tekirdağ)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Kapaklı (Tekirdağ)

Manavgat (Antalya)

Kahta (Adıyaman)

Doğubayazıt (Ağrı)

- Fatsa (Ordu)

- Ödemiş (İzmir)