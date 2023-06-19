Devlet Bahçeli yeniden gündeme getirmişti: Naci Görür'den '100 il, bin ilçe' kampanyasına tepki

Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:26

Partisinin yeni yasama dönemi ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN YIL DA AYNI MESAJI VERMİŞTİ

Bahçeli, Mayıs 2022'de yaptığı konuşmada da benzer mesajlar vermişti. Bahçeli, "Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz" sözlerini kullanmıştı.

AKP GÜNDEMİNE ALDI

Son olarak Bahçeli’nin ‘100 il, bin ilçe’ açıklaması, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda da ele alındı.

Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla “100 il, bin ilçe” açıklamasını yapması AKP tarafından anlamlı bulundu. Konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AKP, ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken ‘100 il, bin ilçe’ konusu üzerinde de mesai harcadı.

Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

NACİ GÖRÜR'DEN TEPKİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 100 il, bin ilçe kampanyasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Görür "Daha yeni 50 000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' diye bir hareket başlatılmıyor?" şeklinde sordu.

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"100 il bin ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 binden fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et."