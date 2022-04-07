Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

07 Nisan 2022 Perşembe, 16:51

İstanbul Bahçelievler'de yeni başlanan bir inşaat çalışmasının ön tarafında yer alan ve yurttaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 45 yıllık 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı. Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit edilen bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazasından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu. Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak."