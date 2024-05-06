Bahçelievler D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı!

Bahçelievler'de seyir halindeki otomobil şerit değiştirmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurutuldu.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:45
Abone Ol google-news

Feci kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametine ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü frene bastığı sırada, araç içi kamerasıyla o anları da kaydetti.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde motosikletin sağ şeritte ilerlediği, şerit değiştirmek isteyen otomobilin motosiklete çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Frene basan otomobil sürücüsü, o anları araç iç kamerasıyla da saniye saniye kaydediyor.


BAHçelievler haberleri

İlgili Haberler

6 gollü dev maçta kazanan Liverpool

6 gollü dev maçta kazanan Liverpool
Kümede kalma mücadelesinde kazanan çıkmadı!

Kümede kalma mücadelesinde kazanan çıkmadı!
Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...

Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!

Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!
Yeni kazanç kapısı oldu! Restoranlardaki 'Servis Ücreti' yasal mı?

Yeni kazanç kapısı oldu! Restoranlardaki 'Servis Ücreti' yasal mı?
Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!

Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!
Siyaset bilimci Kakışım, cumhurbaşkanının CHP’de çatlak çıkarmak istediğini söyledi: 'Erdoğan, çıkarı için oyun kuruyor'

Siyaset bilimci Kakışım, cumhurbaşkanının CHP’de çatlak çıkarmak istediğini söyledi: 'Erdoğan, çıkarı için oyun kuruyor'
Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!

Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!
Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
Haliç’te şampiyonlar belli oldu!

Haliç’te şampiyonlar belli oldu!