Bahçelievler D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı!
Bahçelievler'de seyir halindeki otomobil şerit değiştirmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurutuldu.
Feci kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametine ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü frene bastığı sırada, araç içi kamerasıyla o anları da kaydetti.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde motosikletin sağ şeritte ilerlediği, şerit değiştirmek isteyen otomobilin motosiklete çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
Frene basan otomobil sürücüsü, o anları araç iç kamerasıyla da saniye saniye kaydediyor.
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