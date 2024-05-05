Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...

Bugün düzenlenen İstanbul ve Ankara Tabip Odası seçimlerinin sonuçları açıklandı? Peki seçimi kim kazandı? İşte İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 22:09
Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...
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İstanbul ve Ankara'da dün başlayan seçimli Olağan Genel Kurul bugün tüm gün süren seçimlerin ardından sona erdi. Peki, seçimi kim kazandı? İşte İstanbul ve Ankara  Tabipler odası seçim sonuçları...

İSTANBUL TABİPLER ODASI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Bugün düzenlenen İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimlerini Demokratik Katılım Grubu kazandı.

İTO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi: “Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Tabip Odası seçimlerini seçime katılanların yaklaşık yüzde 55’inin oyunu alarak iki yıldır yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu kazandı."

ANKARA TABİPLER ODASI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Ankara Tabip Odası'nda yeni yönetimin belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçimi, Çağdaş Hekimler Grubu 249 blok oy farkla kazandı.


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