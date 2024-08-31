Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümüne silahlı saldırı: 1'i polis, 1'i jandarma, 5 yaralı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 07:46

Güncelleme: 31.08.2024 - 07:46

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yaşandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.