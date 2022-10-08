Bahçelievler Katliamı'nda katledilenler anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:37

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 genç, Ankara’nın Bahçelievler semtinde katledilmelerinin 44’üncü yılında anıldı.

BirGün'den Sedat Evren'in haberine göre, Aralarında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı’nın da bulunduğu faşist grup tarafından 8 Ekim 1978'de öldürülen ODTÜ Elektrik Bölümü öğrencisi Serdar Alten, Ankara Devlet Mimarlık Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Efraim Ezgin, Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümü öğrencisi Latif Can, Faruk Erzan, Salih Gevence ve Osman Nuri Uzunlar için ülkenin pek çok kentinde anma etkinliği düzenlendi.

Antalya, Ankara, Bursa, Kırklareli ve İzmir’de yapılan anmalarda, 7 gencin yol arkadaşları “Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Antalya’daki anma toplantısı Bilgece Kültürevi’nde yapıldı. Anmada Hürcan Gürses’in kardeşleri Sevgi Gürses Doğan ve Selvi Hürcan Aygüneş konuştu. Kardeşleri, Hürcan’la ilgili anılarını anlatırken arkadaşlarından Dilaver Üstün, Adem Atar, Feridun Güllü de söz aldı.

Ankara’da Serdar Alten ve Hürcan Gürses’in mezarları başlarında yapılan anmada arkadaşlarından Mehmet Öz, Avukat Erşen Sansal’ın geçen yıl yazdığı mesajı okudu. Davayı ilk günden başlayarak 43 yıl boyunca her adımda Avukat Nezahat Göndoğmuş ile birlikte takip eden Avukat Erşen Sansal da anıldı. Arkadaşlarından Hülya Üstün “Genç öldüler, yaşayacakları çok şey vardı, hiçbirini yaşayamadılar. Sosyal medyayı kullanamadılar, cep telefonu kullanamadılar. Benim için yaşayamadıkları büyük üzüntüdür” dedi.

Bursa Yenişehir’deki anmada ise 1961-1988 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bursa İl Başkanı olan Mehmet Demirci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve arkadaşlarından Necdet Filizoğlu, Cemal Turan, Ümit Hürcan’ın katıldığı bir anma yapıldı. Mehmet Demirci, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı 44 yıldır hiç unutmadıklarını ve her zaman anılacaklarını söyledi ve “Faşizme ve otoriterliğinin her biçimine karşı mücadelenin ülkemize ve yitirdiğimiz arkadaşlarımıza karşı boynumuzun borcumuzdur” diye konuştu.

Kırklareli’nde ise önce Faruk Ersan’ın mezarı başında yapılan anmada, TİP Üyesi ve Genç Öncü Genel Başkanı Abdurrahman Atalay, “Sevgili yoldaşım, kardeşim Faruk; aramızdan ayrılışının 44. yılında yine senin ziyaretine geldik. Ankara’da, Bursa’da, Çorum’da da senin sevgili arkadaşlarının, ölüme birlikte yürüdüğün yoldaşlarının başucundayız. Sizleri hiç unutmadık, hep aklımızda ve yüreğimizdesiniz” dedi.

Daha sonra 1978’de Galatasaray mühendislikte katledilen Fevzi Azırcı’nın mezarı başında, Gezi tutuklusu Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, oğlunun mesajını okudu:

Faruk Ersan, Fevzi Azırcı, Nasuh Mitap ve Nedim Bakkal sevgilerimi yolluyorum. Emektarlarımızın emaneti bizdedir. Bu emanet Türkiye’nin geleceğinde hak ettiği yerde olacaktır. Karanlık gidecek, Gezi kalacak, bizler kazanacağız. Hep birlikte mücadele edecek hep birlikte kazanacağız.

Daha sonra Devrimci Yol’un önderlerinden Nasuh Mitap ve öğretmen hareketinin emektarlarından Nedim Bakkal’ın mezarları ziyaret edildi.

İzmir’de ise Gezi Adalet Nöbeti’nde bir anma yapıldı. Anmada, şöyle denildi: