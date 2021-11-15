Bahçelievler ve Şişli'de operasyon: Lokum kutusundan uyuşturucu çıktı
Bahçelievler ve Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alınırken, 128 bin 960 uyuşturucu hap, 9 kilo 172 gram kokain ve 1 kilo 960 gram metanfetamin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında Bahçelievler ve Şişli'de uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 128 bin hap ele geçirilirken, Şişli'de bir kargo firmasında lokum kutularına gizlenmiş şekilde yurt dışına gönderilmek üzere 9 kilo 172 gram kokain, 1 kilo 960 gram metamfetamin maddesi, 6 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddele İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.
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