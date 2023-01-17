Bahçelievler'de beton mikseri minibüse çarptı :5 yaralı
Bahçelievler'de beton mikseri sürücüsü, yolcu indiren minibüse arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralardan Cemal Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs şoförü H.K.Y., yolcu indireceği sırada Mervan A.'nın kullundağı beton mikseri arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı. Yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 yolcu kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kaza nedeniyle caddede uzun trafik yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Yolculardan Oktay Gülşen, "Tam minibüsten ineceğim sırada arkadan çarptı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Benim ayağım ve omuzumda biraz ağrı var. Minibüste 10-15 kişi vardı." dedi.
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