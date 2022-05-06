Bahçelievler'de bir kadına apartman girişinde taciz girişimi: Bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı!
İstanbul Bahçelievler'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay K. (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.
Olay, 4 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay K., aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. K., apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. K., birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı.
BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Saldırgan K.'yi bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı.
Olaydan sonra Tülay K., yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"
Tülay K.'nin alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.
O ANLAR KAMERALARDA
Öte yandan şüphelinin Tülay K.'yi takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde şüpheli Abdullah D.'nin önce kadının nereye gideceğini gözlemlediği, daha sonra kadının marketten çıkmak için bir süre oyalandığı, Kara marketten çıkıp binaya yöneldiğinde ise peşinden gittiği görülüyor.
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