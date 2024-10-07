Bahçelievler'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Bahçelievler'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:49

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde bir kadının cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olay yerinde çevredekiler tarafından darbedilmiş halde bulunan şüpheli M.A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel saldırı" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #BAHçelievler #Cinsel saldırı #tutuklama

İlgili Haberler

Hindistan'da polis karakolunda cinsel saldırı iddiası: Tepkiler yağdı

Hindistan'da polis karakolunda cinsel saldırı iddiası: Tepkiler yağdı
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı
ABD'de 120 kişi, cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Amerikalı rapçi

ABD'de 120 kişi, cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Amerikalı rapçi "Diddy"ye dava açacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler