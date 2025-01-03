Bahçelievler’de kadın cinayeti! 'Açık giyinme' yüzünden tartıştığı ablasını katletti
Bahçelievler’de iddiaya göre F.F. adındaki saldırgan 'erkek kardeş', 'açık giyinme' meselesi yüzünden tartıştığı ablasını defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, F.F. gözaltına alındı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde iddiaya göre, F.F., ablası T.F. ile 'açık giyinme' meselesi yüzünden büyüyen tartışma sırasında F.F., eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan T.F. yere yığılırken, saldırgan 'kardeş' polisi arayarak kendisini ihbar etti.
Olay yerine gelen polis, ağır yaralı kadın için sağlık ekiplerini çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.F., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan F.F., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #BAHçelievler #kadın cinayeti
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