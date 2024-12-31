Sakarya'da kadın cinayeti! Eşini katleden müzisyen tutuklandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:45

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:45

Düğünlerde ve kafelerde müzisyenlik yapan 42 yaşındaki İskender Kodalak, polis merkezine giderek, 12 yıllık eşi Simge Kodalak’ı öldürdüğünü ve cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf etti. Bölgenin jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle durum jandarmaya bildirildi. Gölet kenarına giden ekipler, Simge Kodalak’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, boynunda kesici alet yarası bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Simge Kodalak’ın cenazesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erenler Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Hasanbey Eski Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İskender Kodalak, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kodalak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.