Bahçelievler'de kaza sonrası taksiciye saldırı

Bahçelievler'de yol ortasında yavaşlayan taksiye çarpan motosiklette sürücüsü yaralandı. Arkadan yine motosikletle gelen arkadaşları kazaya neden olan taksi sürücüsüne saldırdı.

(DHA)
16 Eylül 2022 Cuma, 13:47
Bahçelievler'de kaza sonrası taksiciye saldırı
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Olay Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Motosiklet sürücüsü, yolda yavaşlayan taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken arkadan motosikletle gelen yaralının arkadaşları taksiciye saldırdı. Saldırı güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yola düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken taksiciye saldırılan yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.


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