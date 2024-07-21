Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:09

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:09

Olay, dün saat 11.15 sıralarında, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen yüzleri maskeli iki şüpheli, Hattat Kamil Sokak'a girdi.

Sokakta ilerledikten sonra şüphelilerden biri, motosikletten inip bir işyerinin olduğu noktaya gelerek silahıyla ateş etti. Bu sırada işyerinin önünde oturan çalışan Gökhan B. vuruldu.

Saldırının ardından şüpheliler, motosikletle kaçarken çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Gökhan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

"KARDEŞİMİZE 1 EL ATEŞ ETTİ"

Konuyla ilgili konuşan çevre sakini Önder Demirci, "Sabah saat 11.15 sularında motosikletli 2 maskeli genç sokağa giriş yaptılar. Yukarıya doğru gittiler. Daha sonra yaya olarak maskeli şahıslardan bir tanesi kaldırımdan yürüyerek buradan, kapının önünde oturan kardeşimize 1 el ateş etti. Kaval kemiğinden girip çıkan kurşun ofisinin camını da deldi. Şüpheli ateş ettikten sonra kaçtı. Daha sonra ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Yaralı arkadaşın durumu iyiymiş, hastaneye kaldırdılar. Kar maskeli olduğu için ikisi de motorda da plaka olmadığı için kim oldukları ve ne oldukları meçhul. Yaralı arkadaşla müdahale ederken konuştuğumuzda tanımadığını bir bilgisi olmadığını burada kendisi bir çalışan olduğunu söyledi. Bu tip olaylar ülkemizde çok sık olmaya başladı. Motorlu saldırganlar; günahı olan, olmayan; suçu olan, olmayan herkese saldırıyorlar. Bunun için bir önlem alınması şart" ifadelerine yer verdi.